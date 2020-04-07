Главы районов будут реагировать на обращения петербуржцев в соцсетях

Главы районов будут реагировать на обращения петербуржцев в соцсетях
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Петербургский губернатор Александр Беглов поручил главам районных администрация мониторить и без промедления реагировать на обращения петербуржцев в соцсетях.

Градоначальник заявил об этом на рабочем совещании с членами правительства Петербурга. Обо всем сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава Петербурга призвал глав районов принимать решения, касающиеся местных жителей, самостоятельно, а не ждать поручений от Смольного. Особенное внимание он просил уделить обращениям от многодетных семей и инвалидов.

Губернатор также призвал районные администрации больше взаимодействовать с управляющими компаниями и уделить особое внимание контролю над работой дежурных детских садов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов требует жестко пресекать нарушение самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов новости спб соцсети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса