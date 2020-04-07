Главы районов будут реагировать на обращения петербуржцев в соцсетях

Петербургский губернатор Александр Беглов поручил главам районных администрация мониторить и без промедления реагировать на обращения петербуржцев в соцсетях.

Градоначальник заявил об этом на рабочем совещании с членами правительства Петербурга. Обо всем сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава Петербурга призвал глав районов принимать решения, касающиеся местных жителей, самостоятельно, а не ждать поручений от Смольного. Особенное внимание он просил уделить обращениям от многодетных семей и инвалидов.

Губернатор также призвал районные администрации больше взаимодействовать с управляющими компаниями и уделить особое внимание контролю над работой дежурных детских садов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов требует жестко пресекать нарушение самоизоляции.