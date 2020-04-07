В Петербург вернулись пробки

В Петербурге автомобилисты заметили на дорогах города пробки. Однако «Яндекс» оценивает загруженность в один балл.

Во вторник, 7 апреля, транспортных средств на дорогах действительно стало больше. Кроме того, вчера на внутреннем кольце КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса образовалась 14-километровая пробка.

Отметим, что сегодня утром индекс самоизоляции в городе составил 3,3 балла из возможных пяти. Это значит, что большинство петербуржцев остались дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице к вечеру 6 апреля было выявлено 35 новых случаев инфицирования.