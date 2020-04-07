Названы самые популярные профессии в Петербурге во время эпидемии

На рынке труда в Петербурге вырос спрос курьеров и водителей во время эпидемии COVID-19. Эти профессии сейчас являются наиболее востребованными.

На сайте вакансий Работа.ру за последний месяц существенно вырос спрос на водителей. В среднем по России рост составил 9%, более высоким спросом пользуются только курьеры.

В Петербурге работодатели готовы платить водителям в среднем начиная от 38 тысяч рублей. Однако в зависимости от категории транспорта и сложности перевозок зарплата может достигать и 200 тысяч рублей.

В Работа.ру объяснили, что перемены на рынке труда происходят на фоне перевода многих сотрудников на дистанционную работу.

Повышение спроса наблюдается на специалистов в сферах розничной торговли продуктами, службы доставки, транспорта и логистики, а также в интернет-магазинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курьеров служб доставки еды будут проверять на коронавирус.