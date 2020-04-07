Петербуржцы массово отказываются работать на «удаленке»

Петербуржцы массово отказываются работать на &#171;удаленке&#187;
11% петербургских работников отказываются переходить на удаленную работу. Фото: Pixabay

Исследование сервиса по поиску персонала HeadHunter показало, что 11% петербургских работников отказываются переходить на удаленную работу по рекомендации своей компании.

Результаты исследования также показали, что в Петербурге зафиксирован рост негативного настроения местных жителей, вызванного необходимостью искать работу во время эпидемии коронавируса.

Никаких изменений в поиске работы в городе не ощущают 17% респондентов, в то время как неделей ранее их количество составляло 25%.

Между тем, городские предприятия, которые не попадают по запреты и ограничения, установленные Смольным, могут продолжить работать после соответствующего решения руководства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплаты удаленных работников снизились в Петербурге, но выросли по России.

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