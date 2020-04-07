Рынок недвижимости «со скрипом» преодолевает бюрократию во время карантина

На рынке первичного жилья в Петербурге и области наблюдается рост в 19% и 12% сделок соответственно, однако представители бизнеса рассчитывали на куда более высокие показатели. Фото: pixabay.com

На рынке первичного жилья в Петербурге и области наблюдается рост в 19% и 12% сделок соответственно, однако представители бизнеса рассчитывали на куда более высокие показатели. Фото: pixabay.com

Несмотря на официальный нерабочий режим, рынок недвижимости в России продолжает функционировать «удаленно». Правда, в таком формате бюрократические проволочки сильнее обычного тормозят сделки.

Согласно мнению руководителя аналитического центра агентства «ЦИАН» Алексея Попова, тяжелее всего в этой ситуации приходится рынку вторичного жилья. Как минимум, потому что правила безопасности мешают организовать нормальный просмотр квартир.

Кроме того, даже при полном согласии сторон, заключить сделку будет трудно, так как для её проведения необходима усиленная электронная цифровая подпись, которая есть у очень немногих. Также, крайне затрудняется коммуникация с Росреестром, поскольку отделения МФЦ закрыты, пишет «Мойка78».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу прогнозируют падение цен на недвижимость.