Мошенники придумали новую схему хищения денег с карт на фоне коронавируса

Центробанк предупредил россиян мошенниках, которые начали использовать новые схемы хищения на тему коронавируса.

Как говорится в сообщении ЦБ, мошенники звонят клиентам российских банков и предлагают отсрочки по кредитам, различные выплаты, возврат средств за авиабилеты, услуги по тестированию на COVID-19 или помощь волонтеров. Вместе с тем они пытаются узнать данные банковских карт жертв, код из СМС-сообщений или заставляют перевести средства на их счет, сообщает РИА Новости.

Также есть мошенническая схема с рассылкой писем со ссылками на фишинговые сайты. При этом они используют бренды и фирменный стиль, к примеру, Минздрава, Роспотребнадзора, или ВОЗ.

Россиян просят не сообщать пароли посторонним и не вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана на фоне коронавируса.