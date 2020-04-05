Мошенники придумали новый способ обмана на фоне коронавируса

Недобросовестные граждане используют непростую эпидемиологическую ситуацию для извлечения выгоды.

На парадных домов некоторых городов России граждане заметили объявление, в которых сообщалось, что в течение 10 дней в квартирах и лестничных клетках из-за коронавируса проведутся работы по дезинфекции.

В одном из управлений района Москвы отметили, что они не развешивали подобных объявлений и подчеркнули, что обрабатываются исключительно места общего пользования, но никак не квартиры. В случае сомнений, граждане должны звонить в диспетчерские службы городов. Об этом сообщает «Российская газета».

В Петербурге же просят не открывать двери посторонним людям, которые представляются врачами или сотрудниками службы дезинфекции. Под подобным предлогом мошенники могут проскользнуть в квартиру, совершить кражу и даже нанести вред хозяевам. Об этом сообщил комитет по вопросам законности, безопасности и правопорядка города на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники начали обход квартир из-за коронавируса.