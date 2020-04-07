Петербуржцы стали чаще оставлять чаевые доставщикам еды

В Петербурге чаевые курьеров Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки выросли в два раза за две недели. Жители города оставляют доставщикам электронные чаевые за хороший сервис.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе фудтех-направления Яндекс.Такси, сейчас доставщики еды получают чаевые от 12% заказов. До введения карантинных мер этот показатель был на уровне 6-7%.

Известно, что жители небольших городов охотнее оставляют на чай, чем жители Петербурга и Москвы, а также городов-миллионников. Одними из самых щедрых городов стали Кемерово, Барнаул и Калининград.

Возможность оставить электронные чаевые есть во всех городах, где работают Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. Оставить чаевые за быструю доставку и хороший сервис можно любому курьеру в желтом. Они получат всю сумму чаевых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курьеров служб доставки еды будут проверять на коронавирус.