Подпольная группировка напечатала фальшивый миллиард рублей

В даркнете обнаружили подпольный конкурент Банка России. За год работы группировка успела отпечатать около 1 млрд рублей фальшивыми купюрами и заключить 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег.

Впервые фальшивые купюры были обнаружены в Татарстане в прошлом году. Аналогичные подделки выявили во многих других регионах России, пишет «Коммерсантъ».

Как полагает следствие, участники группировки общались через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra. Установленная программа не позволяла определить их IP-адреса. Знали друг друга соучастники, по версии следствия, только заочно по никам.

Распространение фальшивых денег велось бесконтактно через тайники. Закладки делались преимущественно в безлюдной лесопарковой зоне, после чего координаты передавали покупателям.

Полиция полагает, что подпольный бизнес организовали трое мужчин из Нижегородской области. Подозреваемые задержаны. В ходе обыска у них изъяты два комплекта печатного оборудования, лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, заготовки изображений гербов и др.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга судят за попытку расплатиться поддельными деньгами.