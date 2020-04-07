Бизнесмены обратились к властям с просьбой вернуть 30% страховых взносов

Бизнесмены обратились к властям с просьбой вернуть 30% страховых взносов
Открытое письмо представители бизнеса направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Правительство пока никак не прокомментировало обращение. Фото: kremlin.ru

Российские предприниматели обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть до 30% денег, выплаченных государству в качестве страховых взносов.

С официальным обращением выступили Торгово-промышленная палата РФ, «Опора России», «Деловая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей. В открытом письме представителей бизнес-отраслей говорится, что эте мера могла бы стать достойной поддержкой в непростое время.

В документе отмечается, что крупные компании выплачивают за страховку десятки миллионов рублей, а между тем предприниматели несут многомиллионные убытки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года в России обанкротились на 68% физических лиц больше, чем за аналогичный период в 2019-м.

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