Количество банкротств физлиц в России с начала года выросло на 68%

"Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год", - отметил газете глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Фото: pixabay.com

"Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год", - отметил газете глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. Фото: pixabay.com

За период с января по март 2020 года в России стали банкротами 22,4 тысячи граждан, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидирует по росту разорившихся Краснодарский край, где за три месяца зарегистрировано 1,2 тысяч банкротов. Это на 117,8% больше, чем в 2019-м году. Сводку во вторник, 7 апреля, предоставляет издание «Известия», ссылаясь на государственный «Федресурс». Следом — Московская область, где 1,3 тысячи банкротов (на 64,2% больше, чем за прошлый год).

Также в список попала Москва, где обанкротились 1,4 тысячи человек, на 40,5% больше, чем год назад. Эксперты предполагают, что количество банкротов будет возрастать в связи с неблагоприятной экономической обстановкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в скором времени россиян ожидает повышение цен на продукты до 20%.