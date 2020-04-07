В Петербурге побит очередной температурный рекорд

В Петербурге побит очередной температурный рекорд
Первый температурный рекорд весны был установлен 2 марта. Фото: Pixabay

Вторник, 7 апреля, оказался очень теплым. Правда, многие граждане порадоваться данному факту могут лишь из дома, так как находятся в режиме самоизоляции.

На момент 13:00 столбик термометра поднялся до высоких значений. Температура составила +15,4 градуса. Что на целый градус больше, чем в тот же день 1996 года, когда воздух прогрелся до 14,4 градусов. Об этом сообщает главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

Специалист отметил переменчивость погоды в Северной столице. Ведь только вчера в городе было холодно и шел снег, а сегодня погода порадовала необычайным теплом и солнечной погодой.

При этом, температура в течение дня может подняться еще выше. Поэтому, стоит ожидать очередного достижения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ждет теплый апрель. Холодов можно не бояться. Температура будет либо в пределах нормы, либо выше ее.

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