Каждый десятый петербуржец отказывается от удаленки, отрицая существование COVID-19

Почти 40% работодателей перевели своих сотрудников на работу из дома. Фото: pixabay

Почти 40% работодателей перевели своих сотрудников на работу из дома. Фото: pixabay

В России каждый десятый работник отказывается переходить на удаленный режим работы. Объясняется это тем, что люди не верят, что в мире бушует пандемия коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску персонала HeadHunter, на сегодняшний день в стране 11% граждан игнорируют переход на удаленку. Стоит отметить, что по данным на прошлой неделе, это был почти каждый работник. Также известно, что почти 40% работодателей перевели своих сотрудников на работу из дома.

Кроме того, по данным сервиса, работодатели тщательно следят за безопасностью сотрудников, которые вынуждены работать в период режима самоизоляции. Четверть компания измеряет своим работникам температуру тела, а каждая третья организация закупила дополнительные антисептики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы массово отказываются работать на «удаленке».