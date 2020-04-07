Миллионы зараженных COVID-19 масок могут оказаться на улицах Петербурга

Число использованных масок в городе пойдет на десятки миллионов. Фото: unsplash

Число использованных масок в городе пойдет на десятки миллионов. Фото: unsplash

Миллионы использованных масок, в том числе и зараженных коронавирусом, вскоре могут оказаться разбросанными по городским улицам из-за нерешенной в городе проблемы с утилизацией опасных отходов.

Как сообщает «Мойка78», городской комитет по благоустройству так и не создал работающую схему утилизации таких отходов. В то же время в городе наращивается производство масок. По словам губернатора Александра Беглова, сейчас выпускать маски готовы 15 предприятий в городе.

Можно предположить, что с увеличением продаж масок, несколько миллионов жителе будут носить маски и регулярно менять их. Таким образом, число использованных масок в городе пойдет на десятки миллионов. При этом многие «бессимптомники» могут заразить маски, превратив их в заразные отходы.

В Смольном пояснили, что за утилизацию медотходов отвечает Роспотребнадзор, который не смог оперативно прокомментировать ситуацию журналистам издания.

Если допустить, что ведомство контролирует утилизацию масок хотя бы в медучреждениях, то остается огромное количество зараженного мусора в гражданском секторе.

Издание допускает, что петербуржцы скорее пойдут выкидывать использованные маски в мусорный бак, чем искать пункты, куда можно сдать их на утилизацию. А уже из контейнеров с бытовыми отходами маски могут разлететься по городу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали, сколько коронавирус живет на использованных марлевых масках.