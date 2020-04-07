Стало известно, чем больна Надежда Бабкина

Это не коронавирусная инфекция.

Народная артистка РСФСР попала в больницу еще 1 апреля. Сегодня, во вторник 7 апреля, ее официальный представитель Александр Велор рассказал о самочувствии певицы. Тесты на коронавирус оказались отрицательными, диагностирована пневмония. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние стабильное, наблюдаются положительные изменения, что говорит о скорой поправке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Надежда Бабкина находится в коме. В состояние искусственной медикаментозной комы артистку ввели не из-за ухудшения состояния, а для лучшей работы аппарата искусственной вентиляции легких, который необходим для лечения больных с пневмонией. Хоть симптомы и похожи на COVID-19, анализы не выявили его в организме. К тому же, артистка не констатировала с заболевшими.