В Покровской больнице шесть человек заразились COVID-19

В Покровской больнице шесть человек заразились COVID-19
Покровская больница. Фото: google.maps

В Покровской больнице на Большом проспекте Васильевского острова диагноз COVID-19 поставили шести пациентам.

Как сообщили в Смольном, руководство Покровской больницы закрыло на карантин три отделения медицинского учреждения, в которых были выявлены случаи инфицирования вирусом. Медперсоналу и пациентам больницы запретили свободно перемещаться между отделениями. За всеми, кто попал в зону риска, установлено медицинское наблюдение.

В комитете по здравоохранению отметили, что сегодня в Петербург поступила партия средств индивидуальной защиты. Около тысячи костюмов биозащиты направят в Покровскую больницу.

Стоит отметить, что ранее сотрудники Покровской больницы жаловались на отсутствие необходимого количества средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Покровской больницы уверяют, что в учреждении нет ни специальных костюмов, ни лекарств, ни оборудования.

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