Прилетевших из Бангкока петербуржцев развезут по домам

Стало известно, что будут делать с россиянами, которые на самолете прилетят из таиландского Бангкока в Пулково.

Как сообщает Смольный, пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора, городского комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности, а также правоохранители.

Вернувшихся на родину туристов разделят на группы из не более чем 30 человек и проведут по выделенному коридору в отдельную зону аэропорта Пулково. Там их будут ждать специалисты, которые возьмут у них анализы, попросят заполнить анкеты, а также выдадут предписание главного санитарного врача о необходимости соблюдения 14-днейвной самоизоляции.

После багаж туристов дезинфицируют, петербуржцев развезут по домам, а жителей других регионов направят в пансионат «Заря» в Репино, который перепрофилировали под карантинный центр. Пассажиров с признаками ОРВИ отправят в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург готовится принять 187 туристов из Таиланда.