Петербург готовится принять 187 туристов из Таиланда

Из Бангкока в Северную столицу отправляется государственный рейс с отечественный туристами на борту. 187 человек вернутся в Петербург в ближайшее время.

Авиакомпания «Аэрофлот» организовала два рейса, — в Москву и Санкт-Петербург, — для туристов, оставшихся в Таиланде после того, как международное авиасообщение было экстренно закрыто из-за вспышки пандемии коронавирусной инфекции.

В общей сложности, в Россию отправились 608 туристов. В столицу возвращаются 412 человек, в город на Неве прилетят 187 пассажиров. Рейсы из Бангкока совершаются не только в ключевые города, но и регионы. Так, еще 200 туристов отправились из Бангкока в Новосибирск самолетом компании S7. Также планируется аналогичный рейс в Иркутск.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор запустил процедуру тестирования на коронавирус на дому. Пока услуга предоставляется только в Москве и Подмосковье.