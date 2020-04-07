Nevasport признан социально значимым сайтом

Интернет-издание, Nevasport входящее в «Медиасиндикат», вошло в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи.

В представленном ведомством списке, находится 391 российский сайт. Nevasport расположился в перечне в категории «Спорт». Теперь бесплатный доступ к сайтам смогут иметь абоненты «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «Мегафона» и Билайна. Воспользоваться доступом можно будет даже при отсутствии денег на счету.

Подобные меры продлятся до 1 июля и связаны с необходимостью получать гражданами важную информацию во время эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что введение в России бесплатного доступа к значимым сайтам отложили. На постоянной основе такую инициативу ввести пока что не удается. Операторы связи должны будут заплатить большие средства, чтобы обеспечить своих абонентов бесплатным доступом.