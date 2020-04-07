Недельные расходы граждан в России снизились в два раза

За одну неделю расходы граждан сократились почти в два раза. Фото: pixabay

За одну неделю расходы граждан сократились почти в два раза. Фото: pixabay

В России наблюдается снижение недельных доходов граждан в почти два раза. Речь идет о периоде с 5 марта по 5 апреля.

Согласно данным холдинга «Ромир», в среднем за минувшую неделю (с 30 марта по 3 апреля) российская семья тратила на повседневные товары 3,3 тыс. рублей, что на три тысячи меньше, чем неделей ранее. Таким образом, за одну неделю расходы граждан сократились почти в два раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы оказались ниже на 904 рубля или 21,1%.

Директор по работе с клиентами «Ромира» Ксения Пайзанская отмечает, что за неделю с 30 марта по 5 апреля доля граждан, покупающих товары повседневного спроса, снизилась на 10 п.п. по сравнению с прошлой неделей.

«Это говорит либо о четком соблюдении режима самоизоляции, либо о том, что люди закупились впрок заранее», — заявила она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне из-за пандемии закупили продуктов на четыре месяца вперед.