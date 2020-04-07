В России поддержат семьи с детьми

Президент уже подписал соответствующий указ. Выплаты получат все семьи, претендующие на материнских капитал.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе Кремля. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную поддержку от государства. Им в период с апреля по июнь выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет. Обратиться за назначением выплат можно до первого октября текущего года.

Отмечается, что эти деньги не будут учитывать при подсчете дохода семьи. Указ уже вступил в силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России готовятся новые меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии. В течение нескольких дней варианты помощи будут продемонстрированы президенту РФ Владимиру Путину.