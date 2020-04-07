В России готовятся новые меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии

В течение нескольких дней варианты помощи будут продемонстрированы президенту РФ Владимиру Путину.

Сегодня, во вторник, 7 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с руководителями партии «Справедливая Россия» и сообщил о работе, которая ведется над вопросами бизнеса, которому нужно оказать поддержку в условиях разрушительного воздействия коронавируса на экономику. Об этом сообщают РИА-новости.

Лидер партии СР Сергей Миронов сообщил, что руководством на встрече были предложены различные меры по преодолению кризиса. Затрагивают они бизнес, медицину и всю экономику страны. Мишустин в свою очередь пообещал, что данные идеи будут рассмотрены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмены обратились к властям с просьбой вернуть 30% страховых взносов. Данная мера могла бы очень помочь в нынешнее непростое время.