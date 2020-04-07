Россиян предупредили о звонках от мошенников, притворяющихся сотрудниками банка

Эксперты выявили новую схему, благодаря которой злоумышленники обманывают людей.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на эксперта «Лаборатория Касперского». Он заявил, что в марте количество звонков от мошенников увеличилось. Так, некоторые из них представляются сотрудниками финансовой службы безопасности Сбербанка. Они уверяют, что некто якобы пытается взломать приложение «Сбербанк Онлайн».

Для убедительности человеку присылают код с номера 900. Чтобы пресечь попытки, человека просят скачать приложение – оно в дальнейшем помогает мошеннику управлять смартфонов или компьютером на расстоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники придумали новую схему хищения денег с карт на фоне коронавируса. Россиян просят не сообщать пароли посторонним и не вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.