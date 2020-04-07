Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей

Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
Пока что инициативу никак не комментировали. Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что у властей есть на это средства.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем рассказал эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Он считает, что россияне могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Экономист убежден – у правительства есть на это средства, ведь в золотых резервах находится около 590 миллиардов долларов, на поддержку россиян нужно 95 миллиардов долларов.

Жаворонков считает, что можно было бы помочь тем, у кого маленькая зарплата. Те, кто до сих пор получает хорошие деньги, поддержка вряд ли нужна. Он напомнил, что власти ввели нерабочий режим, так что многие сидят дома – кто-то остался не только без работы, но и средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России поддержат семьи с детьми. Президент уже подписал соответствующий указ. Выплаты получат все семьи, претендующие на материнских капитал.

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