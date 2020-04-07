В Петербурге неизвестные похитили маленького ребенка

В Петербурге неизвестные похитили маленького ребенка
Ребенок пропал со двора. Фото: Pixabay

Правоохранители разыскивают злоумышленника, скрывшегося в непонятном направлении.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Все случилось на Гаванской улице у дома номер 45. Злоумышленник на автомобиле темного цвета похитил ребенка и уехал. Предполагается, что малыша увезли в сторону станции метро «Приморская».

По неподтвержденной информации, сотрудникам правоохранительных органов обо всем сообщили очевидцы. Данные проверяются, пишут «Невские новости».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое неизвестных похитили у женщины лабрадора в Пискаревском парке. Хищение произошло вечером 5 апреля в Пискаревском парке. По словам жензины, около 18:45 после словестного конфликта двое неизвестных забрали её собаку и ушли.

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