Двое неизвестных похитили у женщины лабрадора в Пискаревском парке

В полицию Калининского районе Петербурга обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что двое неизвестных похитили у неё лаборадора.

Хищение произошло вечером 5 апреля в Пискаревском парке. По словам жензины, около 18:45 после словестного конфликта двое неизвестных забрали её собаку и ушли.

Животное имеет бежевый окрас. Одета собака была в красный ошейник, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Гашека в Петербурге хозяйка оставила собаку в одиночестве на несколько часов. Животное было привязано к перилам недалеко от магазина «Перекресток». Хозяйка уверяет, что оставила собаку на улице для того, чтобы та могла подышать свежим воздухом.