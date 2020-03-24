На Гашека женщина привязала собаку у «Перекрестка» и ушла

Пес находился на улице несколько часов, прежде чем за ним вернулась хозяйка.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Собаку бросили на Гашека недалеко от «Перекрестка» – ее привязали к перилам и ушли. Несколько часов за животным никто не возвращался. Бедный пес жалобно смотрел на прохожих и ждал хозяина, а он все не приходит.

«Может быть кто-то знает хозяина?»,

— задается вопросом автор поста.

В комментариях удалось выяснить, что за псом пришла женщина, которая заявила, что оставила его там подышать свежим воздухом. Большинство сошлось во мнении, что это жестокое обращение с животными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выгуливавший собаку житель Петербурга порезал ножом шины и ранил водителя.