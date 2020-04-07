Ученые рассказали о коронавирусе у детей

Эксперты провели масштабное исследование, чтобы понять, как инфекция влияет на ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на обзор Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Были исследованы более 2,5 тысяч случаев заболевания у детей и подростков не старше 18 лет. Отмечается, что до этого подобного обзора никто не делал.

Эксперты отмечают, что дети и правда реже болеют коронавирусом, чем взрослые. В 73% случаев проявлялось сразу несколько симптомов: кашель, лихорадка, одышка. Взрослые же куда чаще жалуются на плохое самочувствие. К слову, к таким же выводам пришли китайские ученые – они говорили о слабых симптомах или их отсутствии у детей.

Американские эксперты заявили, что у детей также бывают и тяжелые последствия, о чем забывать нельзя. Из всех рассмотренных случаев 147 оказались серьезными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19. Если граждане проявят сознательность и будут соблюдать самоизоляцию, а исследования на вирус будут увеличиваться в объемах, то, судя по прогнозам биологов и математиков, через 10-14 дней случится пик заболеваемостью.