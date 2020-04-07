В Шереметьево рассказали, когда самолеты вновь полетят за рубеж

Есть два варианта развития событий, уверены в аэропорту.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем рассказал совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes. Он заявил, что есть два варианта: либо первые рейсы за рубеж состоятся уже в июле 2020 года, либо в середине следующего года. Если ситуация будет развиваться по «сложному» сценарию, то придется увольнять сотрудников Шереметьево, но руководство постарается сделать все, чтобы такого не происходило.

Пономаренко также заявил, что рассматривается возможность перевода сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, а некоторых отправить в отпуск.

Уже сейчас закрыты три терминала и сокращены все непроизводственные расходы, отметил совладелец аэропорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19. Если граждане проявят сознательность и будут соблюдать самоизоляцию, а исследования на вирус будут увеличиваться в объемах, то, судя по прогнозам биологов и математиков, через 10-14 дней случится пик заболеваемостью.