Жена Николаева показала выписавшегося из Коммунарки супруга

На кадрах артиста обнимает его дочка Вероника.

Об этом стало известно 7 апреля. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Юлии Проскуряковой. Супруга певца Игоря Николаева показала выписавшегося из инфекционной больницы в Коммунарке артиста.

«К нам приехал, к нам приехал папа Игорь, дорогой»,

— говорит она.

На ролике певца обнимает его дочка Вероника. При этом сам Николаев выглядит не очень-то радостным: руки в карманах, на голове капюшон.

Напоминаем, что несколько недель назад артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус. У него была высокая температура, но диагноз не подтвердился.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьера Великобритании Джонсона госпитализировали из-за коронавируса. С тех пор, как у политика был выявлен коронавирус, его температура все еще остается высокой.