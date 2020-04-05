Премьера Великобритании Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был доставлен в медицинское учреждение для того, чтобы пройти необходимые тесты на инфекцию COVID-19.

С тех пор, как у политика был выявлен коронавирус, его температура все еще остается высокой. Как сообщили РИА Новости, Джонсон был госпитализирован по совету лечащего врача.

Уточняется, что госпитализация является мерой предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о своем диагнозе премьер-министр Великобритании рассказал в Twitter. Он объявил, что сданный тест подтвердил у него коронавирус COVID-19.