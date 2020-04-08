В квартире на Набережной реки Фонтанки загорелся балкон

Утром 8 апреля в Адмиралтейском районе произошел пожар. Возгорание произошло на балконе шестикомнатной коммунальной квартиры в доме № 165 на Набережной реки Фонтанки.

Сообщение о пожаре поступило 03:08 мск. В ликвидации пожара учувствовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 04:29.

На самом балконе обгорела обстановка на двух квадратных метрах и оконная рама. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина у машины выгорел весь моторный отсек. В ночь на 4 апреля в Невском районе на улице Бабушкина, 61 произошел пожар. Там загорелся автомобиль ВАЗ.