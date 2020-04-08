Российские компании переходят на четырехдневную рабочую неделю

Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщают «Ведомости», на четырехдневку временно перешли нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.

Таким образом компании хотят сократить расходы на персонал. По словам экспертов, переход на четырехдневную рабочую неделю равносилен сокращению штата примерно на 20%. При это он отметил, что изменение графика коснется в основном обслуживающего и офисного персонала.

Юристы напоминают, что ввести сокращенную неделю компания может только после подписания сотрудниками допсоглашений или работодатели должны уведомить своих сотрудников об изменениях за два месяца.

Напомним, с инициативой о переходе на четырехдневную рабочую неделю выступил бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он поручил Министерству труда до 30 сентября дать оценку возможности введения инициативы. В том числе, учесть последствия для экономики и общественные настроения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство РФ свой доклад о возможных последствиях после введения в стране четырёхдневной рабочей недели.