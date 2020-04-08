Число поставщиков Wildberries в апреле увеличилось в 5 раз

У Wildberries выросло число поставщиков после ввода упрощенной регистрации. Фото: Wildberries

У Wildberries выросло число поставщиков после ввода упрощенной регистрации. Фото: Wildberries

За первую неделю апреля число поставщиков онлайн-ритейлера Wildberries выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работать на компанию начали 1 тыс. новых поставщиков.

Ритейлер значительно упрости процесс регистрации партнеров. Теперь стать поставщиком Wildberries можно всего за пять минут при наличии электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

«Будущий поставщик визирует необходимые документы – и может приступать к отгрузке товара в распределительные центры или Центры экспертизы компании», — рассказали в Wildberries.

Если у потенциального поставщика нет электронной подписи, компания может помочь получить её быстро и бесплатно. Электронный документооборот в ЭДО для контрагентов также бесплатный.

Всего на Wildberries работает 26 тыс. поставщиков, Из них 15,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой россиянкой. Состояние её оценивается в 1,4 млрд долларов.