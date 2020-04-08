В Ленобласти за сутки коронавирусом заболели 32 человека

В Ленобласти зафиксировано 32 новых случаях заражения коронавирусом. В Петербурге за сутки заболели коронавирусом 34 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев заражения в 56 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 8672 зараженных, 63 погибших, выздоровели 580 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.