В доме на Московском шоссе неизвестный срезал провода от Интернета и угрожал ножом

В Красносельском районе Петербурга правоохранители проводят проверку по факту похищения проводов в доме.

Во вторник, 7 апреля, в 5:51 в отдел полиции обратился инженер крупного телекоммуникационного холдинга. По словам мужчины, в доме №288 по Московскому шоссе, где он проживает, неизвестный резал провода.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель добавил, что злодей с синяками под глазами начал угрожать ножом, а затем сбежал в другую парадную.

Мужчина сообщил полиции приметы злодея: на вид 40 лет, рост 175 см, худощавый, на лице — щетина, был одет в темную шапку, черную куртку и синие штаны от спецовки. С собой у злоумышленника были три сумки с проводами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Победа в бане мужчина обнаружил труп отца с огнестрельным ранением.