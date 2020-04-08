В поселке Победа в бане мужчина обнаружил труп отца с огнестрельным ранением

В Выборгском районе Ленобласти местный житель обнаружил тело своего отца в бане. На месте происшествия нашли огнестрельное оружие.

Все произошло в поселке Победа. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Он находился в бане, на скамейке.

Опрошенные родственники рассказали, что погибший страдал от онкологического заболевания. С места происшествия было изъято незарегистрированное охотничье ружье и две гильзы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка попала в больницу с отравлением после поездки в «Яндекс.Такси».