Депутаты Петербурга одобрили поправки в закон о поддержке бизнеса

Законодательное собрание Петербурга поддержало во втором чтении комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Законопроект рассмотрели на заседании парламента 8 апреля.

Второе чтение прошли поправки депутатов Алексея Макарова, Дениса Четырбока («Единая Россия») и Максима Яковлева («ЛДПР»). Они, в частности, предложили распространить предложенные губернатором Александром Бегловом антикризисные меры на санаторно-курортные, спортивные и оздоровительные организации, а также салоны красоты, парикмахерские и химистки.

Документ предусматривает обнуление налоговой ставки на прибыль для участников специальных инвестконтрактов, а также отмену авансовых платежей по транспортному, земельному и имущественному налогам. Получить послабление предприниматели смогут при условии поддержания зарплаты сотрудников на уровне не менее 19 тыс. рублей.

Поправки депутататов Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Ирины Ивановой (КПРФ) и Бориса Вишневского («Яблоко») поддержку не получили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поправки в закон о налогах и сборах одобрили в первом чтении.