Малый и средний бизнес получат налоговые льготы в Петербурге из-за коронавируса

Сегодня, 1 апреля, в первом чтении одобрили поправки в закон о налогах и сборах. В рамках предложенных инициатив, малый и средний бизнес избавится от налоговой нагрузки, которая в условиях эпидемии кажется непосильной. Поправки в Законодательном Собрании Северной столицы представил вице-губернатор Евгений Елин.

Предложенные меры будут ходить в общий пакет планов по оказанию помощи бизнесу нынешних неблагоприятных условиях. Бюджету города это будет стоит 5 миллиардов рублей. Именно столько денежных средств Петербург лишится, введя льготы на налоги.

На помощь смогут рассчитывать различные сферы деятельности, на которых наибольших образом отразились последствия коронавируса. Речь идет о туризме, общепите, спорте, гостиничном бизнесе, перевозках, развлечениях и образовании.

До конца года ходят снизить ставки на следующие налоги: налог по упрощенной системе налогообложения на доходы (с 6% до 3%), на доходы, уменьшенные на величину расходов (с 7% до 5%).

Также, внесены предложения об отмене авансов по налогу на имущество компаний, земельному и транспортному (в случае перевозок пассажиров).

Для гостиничного бизнеса рассматривает вариант снижения налога на имущество организаций на 50%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил отсрочить налоги для малого и среднего бизнеса на полгода.