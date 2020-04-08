За помощью к волонтерам обратилось 453 петербуржца

За сутки от горожан было получено 453 обращения. Фото: pixabay

За сутки от горожан было получено 453 обращения. Фото: pixabay

В Северной столице с начала работы волонтерской службы в связи с коронавирусом уже было выполнено 3 992 заявки.

За последние сутки от горожан было получено 453 обращения на оказание помощи волонтерами.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией «Петербург против коронавируса», на специальном портале «мы вместе» к 8 апреля зарегистрировано 2 028 петербуржцев, из которых уже 1 275 прошли аккредитацию и обучение.

Напомним, всего с начала пандемии в городе выявлено 329 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 43 человека, трое скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы за сутки позвонили в 112 с COVID-19 более 1,5 тыс. раз.