ДТП с легковушкой и Газелью на Энгельса остановило трамваи

ДТП с легковушкой и Газелью на Энгельса остановило трамваи
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Энгельса произошло ДТП, в результате которого встали трамваи.

Авария случилась сегодня, 8 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и Газель. По словам очевидцев, машины не получили значительных повреждений.

«Пробки нет», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лихач припарковал иномарку на территории детского сада. Свидетели такой парковки предположили, что мужчина был пьян.

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ДТП с легковушкой и Газелью на Энгельса остановило трамваи
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