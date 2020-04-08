Невский проспект впервые продезинфицировали с хлоркой

Мероприятия по дезинфекции являются именно дополнительными к плановым работам по мойке павильонов ожидания, которые и так выполнялись с использованием щелочных средств, обладающих бактерицидным эффектом. Фото: www.gov.spb.ru

Мероприятия по дезинфекции являются именно дополнительными к плановым работам по мойке павильонов ожидания, которые и так выполнялись с использованием щелочных средств, обладающих бактерицидным эффектом. Фото: www.gov.spb.ru

Наряду с традиционно использующимися дорожниками моющимися средствами, во время пандемии коронавирусной инфекции используется дезинфекционный раствор гипохлорит натрия.

Для этих целей использовался установленный Роспотребнадзором безопасный для людей и животных раствор хлорки в концентрации 0,06%. Об этом во вторник, 7 апреля, рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Дезинфекция, в частности, впервые прошла на Невском проспекте. Кроме того, дорожные службы обработали прогулочную площадку возле Гостиного двора.

Комитет по благоустройству, отвечающий за чистоту улиц, позаимствовал 16 тонн раствора у ГУП «Водоканал», который производит его для собственных нужд. В общей сложности дезинфекцию в городе проведут по 350 адресам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные и транспортные предприятия попали в список разрешенных к работе во время эпидемии.