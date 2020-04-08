В Смольном предлагают увеличить зарплаты дворникам из-за дополнительной нагрузки

В Смольном предлагают увеличить зарплаты дворникам из-за дополнительной нагрузки
Уборки теперь проводятся дважды день. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Городские власти не рассматривают возможность усиливать кадровый состав ЖКХ персоналом управляющих компаний, но планируют повысить зарплаты дворникам, работающим теперь в усиленном режиме.

О намерении правительства рассказал глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев по итогам рабочего объезда, во время которого чиновники контролировали качество уборки дворов и подъездов. Мероприятие состоялось в среду, 8 апреля.

Борщев подчеркнул, что сейчас, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, уборка, по распоряжению вице-губернатора Николая Бондаренко, проводится дважды в день, 7:30 до 9:00 и с 15:00 до 17:00. В это время тщательно моются полы, лестничные клетки, кабины и кнопки лифтов, а также почтовые ящики. Все дворники работают в защитных костюмах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Пушкинского района возмутило качество дезинфекции детских площадок.

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