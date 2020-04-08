Уровень самоизоляции в Петербурге снижается: пассажиропоток вырос почти вдвое

Уровень самоизоляции в Петербурге снижается: пассажиропоток вырос почти вдвое
Пассажиропоток метрополитена снизился. Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге горожане стали менее активно изолироваться. В общественных транспортах растет пассажиропоток.

Так, во вторник, 7 апреля, общественным транспортом воспользовались почти вдвое больше пассажиров, чем в будний день на прошлой неделе.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Петербурга, накануне по городу «катались» более 881 тыс. горожан.

Пассажиропоток в городской подземке снизился на 80%, а наземного транспорта — на 86%. На минувшей неделе цифры были куда меньше — 581 тыс. человек и 88% и 91% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 м/с.

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