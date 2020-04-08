Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 м/с

В МЧС советуют не переходить мосты, эстакады, а также трубопроводы. Фото: pixabay

В МЧС советуют не переходить мосты, эстакады, а также трубопроводы. Фото: pixabay

В Северной столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Горожан просят быть особенно внимательными на улице.

Рекомендуется заносить вещи в дом с балконов и дворов, а также плотно закрыть все окна. Также следует оставлять личные авто на безопасных участках или убирать их в гараж.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улице следует обходить неустойчивые конструкции, деревья, а также по возможности избегать линий электропередач и потенциально опасных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский проспект впервые продезинфицировали с хлоркой.