Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 м/с

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 м/с
В МЧС советуют не переходить мосты, эстакады, а также трубопроводы. Фото: pixabay

В Северной столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Горожан просят быть особенно внимательными на улице.

Рекомендуется заносить вещи в дом с балконов и дворов, а также плотно закрыть все окна. Также следует оставлять личные авто на безопасных участках или убирать их в гараж.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улице следует обходить неустойчивые конструкции, деревья, а также по возможности избегать линий электропередач и потенциально опасных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский проспект впервые продезинфицировали с хлоркой.

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