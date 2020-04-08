Ударивший полицейского дверью петербуржец отправится в колонию

Ударивший полицейского дверью петербуржец отправится в колонию
Мужчина ударил правоохранителя дверью по руке. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

Уголовное дело возбудили по статье 318 УК РФ. Находясь в дежурной части, буйный горожанин отказался идти в комнату для задержанных и начал дебоширить. В результате мужчина ударил сотрудника дверью по руке.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, страж порядка отделался кровоподтеком запястья.

Подсудимый полностью признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца. По совокупности приговоров – 2 месяца 5 суток в исправительную колонию общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зампрокурора Петербурга Харченко отправил под суд крупного наркоторговца.

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