Зампрокурора Петербурга Харченко отправил под суд крупного наркоторговца

Заместитель прокурора Северной столицы Дмитрий Харченко утвердил обвинительное заключение в отношении петербуржца, который пытался продать крупную партию наркотиков.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщают в пресс-службе городской прокуратуры. Согласно информации следствия, обвиняемый в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере хранил в квартире в Красносельском районе Петербурга МДМА в размере 8 грамм и 70 грамм амфетамина. Предполагается, что наркотики молодой человек намеревался продать.

Кроме того, в ходе обысков дома у обвиняемого нашли электронные весы и материалы для упаковки «продукта». Дело направлено в Красносельский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увлекающийся наркотики петербуржец дважды «наткнулся» на одного и того же инспектора ДПС.