Зампрокурора Петербурга Харченко отправил под суд крупного наркоторговца

Зампрокурора Петербурга Харченко отправил под суд крупного наркоторговца
Суд рассмотрит уголовное дело по существу и определит меру наказания. Фото: pixabay.com

Заместитель прокурора Северной столицы Дмитрий Харченко утвердил обвинительное заключение в отношении петербуржца, который пытался продать крупную партию наркотиков.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщают в пресс-службе городской прокуратуры. Согласно информации следствия, обвиняемый в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере хранил в квартире в Красносельском районе Петербурга МДМА в размере 8 грамм и 70 грамм амфетамина. Предполагается, что наркотики молодой человек намеревался продать.

Кроме того, в ходе обысков дома у обвиняемого нашли электронные весы и материалы для упаковки «продукта». Дело направлено в Красносельский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увлекающийся наркотики петербуржец дважды «наткнулся» на одного и того же инспектора ДПС.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наркотики наркоторговля покушение на сбыт прокуратура спб санкт-петербург харченко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей
В Ломоносове кассир продала подростку алкоголь
Беларусь, не признававшая коронавирус, просит помощи у ЕС
Берни Сандерс не будет претендовать на президентский пост
Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге
В Петербурге оштрафуют 101 человека за нарушение карантина
Эксперты рассказали о тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом
Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки