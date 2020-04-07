Любитель наркотиков дважды попался одному инспектору ГИБДД в Петербурге

Сотрудник ГИБДД дважды за неделю остановил один и тот же автомобиль, за рулем которого находился любитель запрещенных веществ с признаками наркотического опьянения.

Согласно информации, опубликованной в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», в первый раз нарушителя задержали днем 30 марта на площади Победы, что в Московском районе Петербурга. 31-летний водитель Audi был с признаками наркотического опьянения. Кроме того, в салоне авто лежала курительная колба.

Второй раз этого же водителя, на том же авто остановил тот же инспектор сегодня утром, 7 марта. Мужчина опять был с признаками наркотического опьянения.

«День сурка какой-то», — написали в сообществе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несовершеннолетнему петербуржцу, хранившему наркотики в цветочном горшке, предъявили обвинение.