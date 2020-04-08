Петербургский застройщик «Альянс Строй» был зарегистрирован на подставное лицо

В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной регистрации коммерческой организации на подставное лицо.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, проверка надзорного органа показала, что в 2017 году межрайонная инспекция ФНС №15 по Петербургу зарегистрировала ООО «Альянс Строй» на имя местного жителя.

Числившийся гендиректором фирмы петербуржец рассказал правоохранителям, что за символическую плату, по просьбе незнакомого ранее гражданина, передал свои личные данные для регистрации организации. При этом в деятельности фиры он не участвовал, использовалось только его имя.

«Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирм-однодневок», — отметили в ведомстве.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.