На Новочеркасском каршеринг пытался припарковаться на газоне, но влетел в дом

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Машина влетела в стену дома.

Все случилось сегодня, 8 апреля, на Новочеркасском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль марки Smart сервиса каршеринга YouDrive уперся в стену дома и повредил передний бампер.

Очевидцы предположили, что водитель пытался припарковаться на газоне.

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