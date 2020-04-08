На Новочеркасском каршеринг пытался припарковаться на газоне, но влетел в дом

На Новочеркасском каршеринг пытался припарковаться на газоне, но влетел в дом
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Машина влетела в стену дома.

Все случилось сегодня, 8 апреля, на Новочеркасском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль марки Smart сервиса каршеринга YouDrive уперся в стену дома и повредил передний бампер.

Очевидцы предположили, что водитель пытался припарковаться на газоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с легковушкой и Газелью на Энгельса остановило трамваи.

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